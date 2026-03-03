تسيير 300 رحلة لتسهيل مغادرة العالقين داخل الدولة

كشف المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الدكتور سيف الظاهري، خلال الاحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات، عن إعداد خطة تشغيلية متكاملة للتعامل مع العالقين داخل الدولة لتسيير ما بين 200 إلى 300 رحلة خلال الفترة المقبلة وفق جدول زمني منظم يضمن مغادرتهم بصورة آمنة وسلسلة.

وأكد أن هناك تنسيق وطني واستعداد تشغيلي عالي لإدارة الحركة الجوية في ظروف استثنائية تأكيدا على التزام الدولة برعاية جميع من يتواجد على أرضها من توفير السكن والاعاشة وإصدار التأشيرات اللازمة بجانب توفير خدمات التنقل.

وشدد على أن المنظومة الوطنية تعمل وفق تقييم مستمر وشامل للمخاطر والتهديدات بما يضمن حماية الأرواح وصون المكتسبات الوطنية واستمرارية الخدمات الحيوية دون تأثر

وأكد أن ذلك يأتي تتويجا لجهود مؤسسية قائمة على التخطيط الاستباقي والتمارين الوطنية المشتركة وبناء قدرات مستدامة تعزز جاهزية ومرونة الدولة في مواجهة مختلف السيناريوهات.

ودعا أفراد المجتمع إلى الاعتماد على المصادر المعتمدة وعدم تداول المعلومات غير الدقيقة أو الشائعات.