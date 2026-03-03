عبدالله بن زايد يبحث مع وزير خارجية فرنسا في باريس مستجدات الأوضاع والتصعيد الإيراني الخطير في المنطقة

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية جان نويل بارو، وذلك خلال زيارة عمل يقوم بها سموه إلى باريس.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية والإستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية، وبحث سبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يعكس عمق الشراكة القائمة بين البلدين الصديقين والحرص المشترك على توسيع آفاقها خلال المرحلة المقبلة.

كما بحث سموه وجان نويل بارو عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأن مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والتصعيد الخطير الذي تشهده في أعقاب الاعتداءات الصاروخية الإيرانية السافرة التي استهدفت دولة الإمارات ودول شقيقة وصديقة.

واستعرضا أيضا أهمية تكثيف الجهود الدولية لدعم مسارات الحلول السلمية، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن العلاقات الإماراتية الفرنسية تمثل نموذجاً متميزاً للشراكات الإستراتيجية القائمة على التعاون المثمر والبناء، مشيراً إلى المرحلة المقبلة تحمل فرصاً واعدة لتعميق التعاون الثنائي، خاصة في القطاعات الحيوية ذات الأولوية.

حضر اللقاء وزير دولة سعيد مبارك الهاجري، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة عبدالله بالعلاء، وسفير الدولة لدى الجمهورية الفرنسية فهد سعيد الرقبانى.