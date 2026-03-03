شرطة دبي تحذر من نشر أو تداول الشائعات أو الأخبار المضللة

أكدت شرطة دبي عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، اليوم، أنه يُحظر نشر أو تداول الشائعات أو الأخبار المضللة، أو أي محتوى يخالف ما تم الإعلان عنه رسمياً، أو من شأنه إثارة الرعب أو الإضرار بالأمن أو النظام العام أو الصحة العامة، مضيفةإلى أن نشر مثل هذه الشائعات تترتب عليها عقوبات قانونية مشددة، قد تصل إلى الحبس وغرامة لا تقل عن 200,000 درهم