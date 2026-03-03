قرقاش: لا ننشغل بحقدٍ على نجاح الإمارات.. نمضي بثقة لحماية الوطن وترسيخ مكتسباته

أكد الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السموّ رئيس الدولة، اليوم، أن جهود التصدي للعدوان الإيراني تتطلب التركيز على العمل الجماعي وصون منجزات الدولة، وعدم الانشغال بـ "حقد البعض على نجاح الإمارات".

وشدد في تدوينة على "إكس" على أن هذا التشفي لا يغيّر من الحقائق، بل يعكس ضيق أفقٍ وعجزاً عن قراءة التجارب الناجحة، مؤكداً أن الإمارات تمضي بثقة في تعزيز استقرارها وترسيخ مكتسباتها ضمن مشروع حضاري راسخ في منطقة صعبة وخطرة.