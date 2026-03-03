«الوطنية للإعلام» تشدد على ضرورة التزام القوانين بشأن تداول المعلومات

شددت الهيئة الوطنية للإعلام على ضرورة الالتزام بجميع القوانين والتعليمات الرسمية المعمول بها، بشأن التعامل مع المحتوى الإعلامي وتداول المعلومات.

وقالت الهيئة، في تدوينات على حسابها عبر منصة «إكس»، أمس: «في ضوء التطورات الإقليمية الراهنة، نؤكد ضرورة الالتزام التام بجميع القوانين والتعليمات الرسمية المعمول بها، بشأن التعامل مع المحتوى الإعلامي وتداول المعلومات»، وأضافت: «وعينا الإعلامي يحمي مجتمعنا»، ودعت إلى تجنب تصوير أو تسجيل أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أي مواد مرئية أو صوتية، أو معلومات أو محتوى إعلامي أو شائعات مضللة صادرة عن مصادر غير رسمية، وأكدت على ضرورة «استخدام منصات التواصل الاجتماعي أو القنوات الرقمية لنشر المعلومات الموثوقة، الصادرة عن الجهات والمؤسسات الرسمية في الدولة فقط، وتجنب نشر أي محتوى يتضمن تحريضاً أو إساءة أو مواد قد تضر بالمصلحة العامة أو تنتهك خصوصية الأفراد أو الجهات الرسمية».