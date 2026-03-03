مزاد «أنبل رقم» الخيري في دبي يدعم مستهدفات حملة «حد الحياة»

يدعم مزاد «أنبل رقم» الخيري في دبي، الذي ينطلق في السابع من مارس الجاري، مستهدفات حملة «حد الحياة» لإنقاذ خمسة ملايين طفل من الموت جوعاً، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لجمع مليار درهم على الأقل يتم استثمارها في مكافحة جوع الأطفال في العالم.

ويتضمن مزاد «أنبل رقم» الخيري للأرقام المميزة - الذي تنظمه مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بالتعاون مع «الإمارات للمزادات» وبدعم من هيئة الطرق والمواصلات في دبي و«&e» وشركة «دو» - عرض 29 رقماً مميزاً، منها تسعة أرقام مميزة للوحات المركبات تابعة لـ«طرق دبي»، و10 أرقام هاتفية لـ«دو»، و10 أرقام هاتفية لـ«&e».

ويُسهم ريع مزاد «أنبل رقم» الخيري الذي يقام في فندق أرماني دبي في برج خليفة، في دعم الأهداف الإنسانية لحملة «حد الحياة» لإنقاذ خمسة ملايين طفل من الموت جوعاً.

ويعرض مزاد أنبل رقم الخيري تسعة أرقام مميزة خاصة بلوحات المركبات من فئة DD، كما يعرض المزاد 10 أرقام هواتف متحركة مقدمة من «&e»، و10 أرقام هاتفية مميزة مقدمة من «دو». وتشارك في فعاليات المزاد شخصيات بارزة من مختلف الفعاليات الاقتصادية ومؤسسات العمل الخيري والنفع العام وأصحاب الأيادي البيضاء، الحريصين على دعم القضايا الإنسانية النبيلة كالتي تعمل عليها حملة «حد الحياة» لإنقاذ خمسة ملايين طفل من الموت جوعاً.

وتهدف حملة حدّ الحياة لإنقاذ خمسة ملايين طفل من الموت جوعاً، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، إلى توفير الغذاء وحماية الأطفال من الجوع وفق منهجية واضحة، إضافة إلى تعزيز قيم التراحم والتكافل والتعاطف، ومد يد العون للفئات الأكثر احتياجاً.

وتأتي الحملة بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ومنظمة إنقاذ الطفل، ومؤسسة صندوق الاستثمار للأطفال، ومنظمة العمل ضد الجوع.

قنوات المساهمة

وتواصل حملة «حد الحياة» لإنقاذ خمسة ملايين طفل من الموت جوعاً استقبال المساهمات من المؤسسات والأفراد عبر سبع قنوات رئيسة، هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة www.edgeoflife.ae، ومركز الاتصال الخاص بالحملة على الرقم المجاني 8004999، كما يمكن المساهمة من خلال التحويل المصرفي لحساب الحملة 940340003708472909222 IBAN : AE في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي.

وتتيح حملة «حدّ الحياة» لإنقاذ خمسة ملايين طفل من الموت جوعاً إمكانية المساهمة بواسطة الرسائل النصية القصيرة (SMS) من خلال إرسال كلمة «حياة» أو«LIFE» عبر شبكتي «دو» و«&e» في الإمارات على الأرقام: 1034 للتبرع بـ10 دراهم، و1035 للتبرع بـ50 درهماً، و1036 للتبرع بـ100 درهم، و1038 للتبرع بـ500 درهم.

ويمكن المساهمة في حملة «حد الحياة» من خلال تطبيق «دبي الآن DubaiNow»، تحت فئة «التبرعات».

كما يمكن المساهمة في الحملة عبر موقع YallaGive.com تحت فئة «التبرعات»، أو من خلال إنشاء محفظة خاصة للمؤسسات أو الأفراد على منصة دبي للمساهمات المجتمعية (جـــــــود) Jood.ae.