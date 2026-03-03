محمد بن راشد يعتمد تعيين مساعد لوزير شؤون مجلس الوزراء

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قراراً بتعيين محمد راشد بن طليعة مساعداً لوزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي.

وقد شغل محمد راشد بن طليعة منصب رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، حيث أشرف على تطوير الخدمات الحكومية في دولة الإمارات، بما يدعم تحقيق هدف الحكومة بأن تكون الأفضل بالعالم في الخدمات.

وأسهم في تفعيل وإطلاق مبادرات تطويرية، مثل «برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة»، و«نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات»، ومبادرة «المتسوق السري»، وبرنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية».

ويحمل بن طليعة شهادة الإدارة التنفيذية في الإدارة والقيادة من كلية سلون للإدارة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وماجستير العلوم في إدارة المشاريع من الجامعة البريطانية في دبي، وبكالوريوس هندسة الكمبيوتر من جامعة خليفة في أبوظبي.