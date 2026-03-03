«تجار الفريج» الصغار: دعم العائلة والأصدقاء.. السند الأكبر

أكد أطفال مشاركون في مبادرة «تاجر الفريج الصغير» التي نظمتها مؤسسة «فرجان دبي» في حوي ند الشبا، أخيراً، أن دعم أسرهم وأصدقائهم كان الدافع الحقيقي وراء خوضهم هذه التجربة بثقة وحماس.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم»، إن كلمات التشجيع المستمرة كانت الخطوة الأولى للمشاركة والانخراط في عالم ريادة الأعمال بكل ثقة، حيث عكست مشاريعهم أفكاراً مبتكرة ولمسات شخصية عبرت عن اهتماماتهم وطموحاتهم.

وذكر ناصر بدري أن فكرته Spinbox تقوم على تجربة تفاعلية ممتعة، حيث يبدأ المشاركون بتدوير عجلة لتحديد نوع السؤال ومستوى صعوبته، وتتدرج الأسئلة من السهلة للأطفال بعمر ست سنوات وأقل، إلى متوسطة للفئة العمرية بين سبع و10 سنوات، وصولاً إلى أسئلة أكثر تحدياً لمن هم فوق 11 عاماً، وعند الإجابة الصحيحة، يحصل المشاركون على جوائز فورية، ما يضفي أجواء من المرح والتشويق ويعزّز روح التحدي لديهم.

أمّا صاحبة مشروع «Aisha’s Sweet Lab»، عائشة المري، فأكدت أن شغفها بتحضير الحلويات والمخبوزات في المنزل كان الشرارة الأولى لانطلاق مشروعها.

وقالت: «حرصت على تقديم منتجات بألوان مبهجة ولمسات إبداعية تعبر عن شخصيتي وحبي للألوان»، وشاركتها صديقاتها وأفراد في استقبال الزوار بابتسامة صادقة وروح إيجابية، ما أضفى على الركن طابعاً عفوياً ترحيبياً.

وأدارت ثماني صديقات مشروع «Chunky Bites» وقدمن تشكيلة متنوّعة من المشروبات والأطعمة والحلويات التي تناسب مختلف الأذواق، وقالت سلامة حمدان إن التجربة منحتها ثقة كبيرة بنفسها، خصوصاً أنها تخوضها برفقة صديقاتها.

وأشارت موزة الكندي إلى أن حب الطهي كان الحافز لتوحيد أفكار شريكاتها في مشروع واحد يجمع الإبداع وروح الفريق.

وأدارت اليازية المزروعي مشروع «Jellycat-Pop» مع ابن خالتها، وقدما من خلاله العصائر والبوب كورن وغزل البنات وألعاب الأطفال.

وأكدت أن المشاركة في المبادرة منحتها فرصة حقيقية لاكتساب مهارات عملية في الإدارة والتعامل مع الجمهور، وعيش تجربة تجارية واقعية بكل تفاصيلها.

وأطلقت صالحة المنصوري وابن خالتها محمد الكتبي مشروع «Flavor Lab»، حيث عملا على تطوير منتجاتهما عبر التجربة المستمرة للوصول إلى النكهات والجودة الأفضل.

ويقدم المشروع مشروبات متنوعة وشطائر وسلطات وحلويات، إلى جانب أكلات شعبية مثل اللقيمات والخمير.

ويرتدي الاثنان زي العلماء في ركنهما، في لمسة مبتكرة تعزز فكرة «مختبر النكهات» وتضفي طابعاً مميزاً يجذب الزوار.

أما الأختان شيخة وغالية علي فاجتمعتا على مشروع «Glimmer Glow»، الذي يعكس موهبتهما في الأعمال اليدوية. ويقدّم حقائب وإكسسوارات وأقلاماً تُصمم بحسب طلب الزبون بأشكال وألوان متنوعة، في تجربة تجمع بين الذوق الفني والتجربة الواقعية مع الجمهور.

وذكرت صاحبة مشروع Cookies Scoop، حمدة بن بيات، أن دعم شقيقتها ميثاء كان الدافع الأكبر لمشاركتها في المبادرة.

وقالت: «حبي لتحضير الحلويات المنزلية ألمهني تقديم الكوكيز وأكواب الفراولة بالشوكولاتة وحليب الشوكولاتة الساخن بطريقة مميزة، وبلمسة منزلية لاقت استحسان الزوار وإعجابهم».