إطلاق اسم «الفردان للصرافة» على محطة الخيل لتصبح «مترو الفردان»

نظمت شركة «مدى ميديا» (ش.م.خ)، بصفتها الطرف المخوّل من هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بموجب عقد الامتياز المبرم بين الطرفين، مراسم منح حقوق تسمية محطة «الفردان للصرافة» على الخط الأحمر لمترو دبي، «الخيل» سابقاً، وذلك خلال فعالية أُقيمت داخل المحطة، وهي الفعالية الأولى التي تنظم احتفاءً بمنح حقوق تسمية إحدى محطات مترو دبي، وستليها سلسلة من الفعاليات خلال الفترة المقبلة.

حضر الفعالية كل من المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عبدالمحسن إبراهيم كلبت، والرئيس التنفيذي لشركة مدى ميديا، منصور الصباحي، والرئيس التنفيذي لشركة الفردان للصرافة، حسن فردان الفردان، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «دبليو غروب هولدينغ» المالكة لشركة «هايبر ميديا» المسؤولة عن استقطاب المستثمرين للحصول على حقوق تسمية محطات الخطين الأحمر والأخضر لمترو دبي، حبيب وهبي.

وقال عبدالمحسن إبراهيم كلبت: «تُمثل اتفاقية تسمية محطة الخيل لتصبح محطة مترو الفردان إحدى أهم شراكاتنا، بالنظر لما تمثله مجموعة الفردان من مكانة في المجال المالي في إمارة دبي وعلى مستوى الدولة».

من جهته، عبر منصور الصباحي عن اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص.

وقال: «سعداء بانضمام الفردان للصرافة للباقة المميزة من المستثمرين الذين حصلوا على حقوق تسمية محطات الخط الأحمر لمترو دبي، هذا المشروع المميز الذي يُعد فرصة استثنائية للترويج لعلاماتهم التجارية بأسلوب مبتكر وفريد يربط بينها وبين المكانة العالمية لإمارة دبي الراقية والفريدة من نوعها، كما يضع إمارة دبي في مقدمة المدن الداعمة للقطاع الخاص، والتي تمنحه الفرصة تلو الأخرى للنمو والازدهار، حيث يسهم الموقع الاستراتيجي لمحطات المترو في تعزيز قدرة العلامات التجارية على الوصول لشرائح منوعة من الجمهور تقدر بمئات الآلاف يومياً».

وقال حسن فردان الفردان: «تأتي هذه الخطوة لتؤكد التزامنا بخدمة عملائنا من خلال تقديم الحلول المالية المريحة والموثوقة ضمن المواقع التي تمسّ حياتهم اليومية وتسهل تحركاتهم».

بدوره، قال حبيب وهبي: «يُمثل هذا النوع من الشراكات امتيازاً حقيقياً، حيث يتجاوز مبادرة حقوق تسمية محطات مترو دبي كونه فرصة إعلانية تقليدية، ليعكس رؤية أوسع لحكومة دبي في ترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، وهي الشراكات التي تمنح العلامات التجارية فرصة حقيقية لتكون جزءاً من النسيج اليومي للمجتمع، وأن تحجز موقعاً مؤثراً في واحدة من أكثر المدن العالمية اتصالاً وحيوية».

ويتم بموجب اتفاقات حقوق تسمية محطات المترو تغيير اسم المحطة القديم إلى الاسم التجاري للمستثمر على اللوحات الإرشادية بداخل المحطة والموجودة على الطرق المؤدية إليها، إضافة للوحات المداخل والمخارج والسلالم الكهربائية ولوحات الأنظمة الذكية والإلكترونية وتطبيقات الهيئة لمنظومة المواصلات العامة، كما يتم تغيير الإعلان الصوتي على متن عربات المترو قبل وعند الوصول إلى المحطة، وعبر اللوحات الإعلانية الرقمية وغيرها، وهي الامتيازات التي أسهمت في وصول العلامة التجارية لشركة الفردان للصرافة إلى نحو 19 مليون شخص، فيما وصل عدد مشاهدات العلامة التجارية خلال العام الماضي إلى نحو 62 مليون مشاهدة.