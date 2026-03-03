رفع حظر حركة الشاحنات على شوارع دبي حتى مساء غدٍ

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي والقيادة العامة لشرطة دبي عن رفع الحظر عن حركة الشاحنات، لاستخدام جميع شوارع إمارة دبي على مدار الساعة، حتى مساء الغد، وذلك دعماً للقطاع اللوجستي وتعزيز انسيابية سلاسل الإمداد في الإمارة.

ويستثنى من هذا القرار نفق المطار ونفق الشندغة، حيث يستمر تطبيق القيود المرورية المعمول بها عليهما، حفاظاً على السلامة المرورية وضمان انسيابية الحركة على المحورين الحيويين.

ويأتي هذا القرار في إطار الحرص على دعم الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وتمكين شركات النقل من إنجاز عملياتها بكفاءة عالية، بما يواكب الحركة النشطة التي تشهدها الإمارة، ويعزز جاهزيتها اللوجستية.

وأكدت الجهتان، في بيان صحافي، أمس، أن العمل بقانون حظر الشاحنات سيُستأنف اعتباراً من بعد غد، وفقاً للضوابط والتنظيمات المعتمدة، داعيتين جميع سائقي الشاحنات وشركات النقل إلى الالتزام بالتعليمات المرورية والأنظمة المعمول بها، والتعاون مع الجهات المختصة بما يسهم في تحقيق أعلى مستويات السلامة المرورية وانسيابية الحركة على الطرق.