«شؤون المجتمع» في الشارقة تسدد ديون 29 متوفى معسراً

عالجت إدارة شؤون المجتمع في دائرة شؤون الضواحي 29 طلباً لسداد ديون متوفين معسرين، بعد دراسة أوضاع أسرهم والتحقق من استحقاقهم، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن ذويهم وتمكينهم من تجاوز الظروف التي أعقبت الوفاة.

وفي ما يتعلق بخدمات العزاء، أظهرت إحصائية، حصلت «الإمارات اليوم» عليها، أن إجمالي ما تم تقديمه بلغ 1968 خدمة، توزّعت بين 683 خدمة ضيافة، و308 خدمات عبر مجالس الضواحي، إضافة إلى إقامة 372 خيمة عزاء، ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى مساندة الأسر في المناسبات الاجتماعية، وترسيخ قيم التكافل والتراحم، من خلال تقديم دعم منظم وسريع يواكب احتياجات الأهالي، ويعزز دور المجالس بوصفها حاضنة مجتمعية قريبة من المواطنين في مختلف الظروف.

وكشفت إدارة شؤون المجتمع في الدائرة عن تسوية 55 حالة اجتماعية خلال العام الماضي، منها 27 تسوية خلاف أسري و28 تسوية خلاف زوجي، في إطار جهودها لتعزيز الاستقرار الأسري واحتواء الخلافات قبل تفاقمها، إلى جانب إعداد ثلاث دراسات تناولت ظواهر مجتمعية ودراسات بهدف تحليل أسبابها ورفع توصيات عملية لمعالجتها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وتعاملت مع 688 طلباً مقدماً من الأهالي، شملت استفسارات ومقترحات وطلبات خدمية متنوعة، جرى دراستها والرد عليها وفق الاختصاص، إضافة إلى الإشراف على 541 مناسبة مجتمعية، وتنفيذ 220 مبادرة أسهمت في تعزيز الحضور الميداني للمجالس، وتكريس دورها منصةً تفاعلية قريبة من المجتمع، تستجيب لاحتياجاته.