رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس تيمور الشرقية أكد خلاله التضامن مع الإمارات إثر الاعتداءات الإيرانية على أراضيها

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم اتصالاً هاتفياً من خوزيه راموس هورتا رئيس جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية، بحثا خلاله مستجدات الأوضاع الإقليمية والتداعيات الخطيرة للتصعيد الذي تشهده المنطقة على أمنها واستقرارها.

وأكد خوزيه راموس هورتا، خلال الاتصال تضامن تيمور الشرقية مع دولة الإمارات إزاء ما تتعرض له من اعتداءات إيرانية سافرة تستهدف سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها.

من جانبه عبر صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره لخوزيه راموس هورتا لموقف تيمور الشرقية الداعم لدولة الإمارات.

ودعا الجانبان إلى ضرورة تسوية الخلافات والقضايا عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.