مكتب أبوظبي الإعلامي: احتواء حريق بمحطة خزانات وقود في مصفح بعد استهداف بطائرة مُسيّرة دون إصابات

أعلن مكتب أبوظبي الإعلامي أن الجهات المختصة في الإمارة تعاملت اليوم الاثنين مع حريق نشب نتيجة استهداف بطائرة مُسيّرة لموقع محطة خزانات للوقود في منطقة مصفح. وأكد المكتب عبر حسابه على منصة “إكس”، أنه تم احتواء الوضع على الفور من دون تسجيل أي إصابات أو تأثير على سير العمليات.

وأضاف المكتب: "تهيب الجهات المختصة بالجمهور عدم تداول الشائعات واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط".