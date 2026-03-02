الإمارات و5 دول عربية وأميركا تدين الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة في المنطقة

تدين الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت والولايات المتحدة الأميركية، بشدة هجمات الجمهورية الإسلامية الإيرانية العشوائية والمتهورة بالصواريخ والطائرات المسيّرة ضد الأراضي ذات السيادة في أنحاء المنطقة، بما في ذلك دولة الإمارات والبحرين والأردن والكويت وعُمان وقطر والسعودية والعراق بما يشمل إقليم كردستان العراق، حيث استهدفت هذه الضربات غير المبررة أراضٍ ذات سيادة، وعرّضت المدنيين للخطر، وألحقت أضرارا بالبنية التحتية المدنية.

تمثل التصرفات الإيرانية تصعيدا خطيرا ينتهك سيادة دول عديدة ويهدد الاستقرار الإقليمي.

إن استهداف المدنيين والدول غير المنخرطة في الأعمال العدائية سلوك متهور ويزعزع الاستقرار.

نقف صفًا واحدًا دفاعًا عن مواطنينا وسيادتنا وأراضينا، ونؤكد مجددا حقنا في الدفاع عن النفس في وجه هذه الهجمات، ونؤكد التزامنا بالأمن الإقليمي، ونشيد بالتعاون الفعال في مجال الدفاع الجوي والصاروخي الذي حال دون وقوع خسائر أكبر في الأرواح ومن الدمار.‏