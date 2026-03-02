رئيس الدولة يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء شمال مقدونيا بحثا خلاله التطورات في المنطقة

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم اتصالاً هاتفياً من الدكتور كريستيان ميكوسكي رئيس وزراء جمهورية مقدونيا الشمالية بحثا خلاله تطورات الأحداث في المنطقة.

وأعرب رئيس وزراء شمال مقدونيا عن إدانته الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة، معرباً عن تضامن شمال مقدونيا مع دولة الإمارات في كل ما تتخذه من تدابير لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها.

من جانبه، أعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره لرئيس الوزراء لموقف شمال مقدونيا الداعم لدولة الإمارات.

وأكد الجانبان ضرورة الوقف الفوري للأعمال العسكرية والعودة إلى الحوار والوسائل الدبلوماسية بما يسهم في تجنيب المنطقة مزيد من التصعيد وحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.