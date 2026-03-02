بِسعة 9 آلاف مصل.. "إسلامية الشارقة" تنجز خطتها بافتتاح 17 مسجداً جديداً

أنجزت دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة خطتها بافتتاح 17 مسجداً جديداً في مختلف مدن الإمارة وضواحيها، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر رمضان المبارك.

وتتسع المساجد الجديدة لنحو 9000 مصلٍ ومصلية، وتوزعت بواقع 11 مسجداً في مدينة الشارقة، و4 مساجد في المنطقة الوسطى، ومسجد واحد في كل من الحمرية والمنطقة الشرقية.

وأكد عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الشؤون الإسلامية المستشار الدكتور عيسى سيف بن حنظل، أن هذا الإنجاز يترجم توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وحرصه المستمر على تخصيص الأراضي ودعم مشاريع بناء المساجد لمواكبة التوسع العمراني والنمو السكاني.

وأوضح أن المساجد الجديدة تتميز بتنوع طرزها المعمارية المستلهمة من الطراز الإسلامي الأصيل، وتضم مصليات مستقلة للنساء، ومرافق خدمية وفق أعلى المعايير لتكون صديقة لجميع فئات المجتمع، بما في ذلك كبار السن وأصحاب الهمم.

وثمّن رئيس الدائرة إسهامات المحسنين في تشييد عدد من هذه المساجد، مؤكداً أن افتتاحها يأتي ضمن خطة استراتيجية مستمرة لتقييم احتياجات المناطق السكنية بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة.