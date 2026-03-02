قرقاش: العدوان الإيراني الحالي اختبارٌ متجدد.. من قلبه مع الخليج ومن يرفع الشعارات ويغيب عند الشدائد

أكد المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، في تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": "الأزمات تكشف النوايا الحقيقية تجاه دول ومجتمعات الخليج العربي، بقياداته وشعوبه. فلا يُنتظر موقفٌ متضامن من جماعاتٍ كالإخوان المسلمين ورفاق دربهم، ولا من تياراتٍ أيديولوجيةٍ تصطفي قضاياها على حساب أمن الخليج، وتختار الصمت أو التبرير لحظة الحقيقة".

وتابع قائلا: "العدوان الإيراني الحالي اختبارٌ متجدد: من قلبه مع الخليج واستقراره، ومن يرفع الشعارات ويغيب عند الشدائد".