لبنان يعلن حظر النشاط العسكري لحزب الله

قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن مجلس الوزراء اللبناني قرر، عقب اجتماع استثنائي، اليوم، إعلان الدولة رفضها المطلق لأي أعمال عسكرية تنطلق من الدولة اللبنانية خارج المؤسسات الشرعية، واعتبار نشاط حزب الله خارج عن القانون.

وقرر مجلس الوزراء حظر نشاطات حزب الله العسكرية فوراً، وحصر مجال عمله بالشق السياسي، وتكليف الأجهزة العسكرية تنفيذ القرار، مطالباً حزب الله بتسليم سلاحه فوراً، كما طالب الجيش اللبناني بشكل فوري بتطبيق قرارات مجلس الوزراء بحصر السلاح شمالي نهر الليطاني.

كما أعلن مجلس الوزراء التزام الدولة اللبنانية بإعلان وقف الأعمال العدائية واستئناف المفاوضات وطلب من الأجهزة الأمنية منع شن أي هجوم من الأراضي اللبنانية.