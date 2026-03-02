الإمارات .. انخفاض في درجات الحرارة وأمطار متفاوتة الشدة من الثلاثاء إلى الخميس

توقع المركز الوطني للأرصاد، سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق مختلفة من الدولة يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة، وذلك مع تعمق المنخفض الجوي نسبيا الأربعاء المقبل



وذكر المركز أن كميات السحب تزداد من ليل الثلاثاء على الجزر والمناطق الغربية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة. ويتعمق المنخفض نسبياً يوم الأربعاء المقبل ويستمر تحرك السحب باتجاه أبوظبي والمناطق الداخلية ثم إلى المناطق الشمالية والشرقية يصاحبها سقوط أمطار على مناطق متفرقة على الدولة أغلبها خفيفة إلى متوسطة قد تكون غزيرة أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية وتقل السحب من ليل الخميس.



والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تكون مثيرة للغبار أحياناً ويصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، فيما يضطرب البحر تدريجياً في الخليج العربي من ليل الثلاثاء إلى الخميس وخفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً في بحر عمان.