رأس الخيمة.. الدفاعات الجوية تعترض بنجاح لطائرة مسيرة "درون" وسقوط شظايا دون إصابات

تعاملت الجهات المعنية في إمارة رأس الخيمة مع حادث في منطقة قرية الحمراء، صباح اليوم، ناتج عن سقوط شظايا إثر الاعتراض الناجح للدفاعات الجوية لطائرة مسيرة درون، دون وقوع أي إصابات، بحسب ما ذكره المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس".

وأهابت الجهات المعنية بالجمهور الكريم استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة، وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.