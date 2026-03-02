رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس سيراليون بشأن التطورات في المنطقة

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم، اتصالاً هاتفياً من جوليوس مادا بيو رئيس جمهورية سيراليون، استعرضا خلاله الأوضاع في المنطقة في ظل التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده وتداعياته على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وعبر رئيس سيراليون، عن استنكاره الاعتداءات الإيرانية السافرة على دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً للقانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة ومعرباً عن تضامن سيراليون مع دولة الإمارات في كل ما تتخذ من إجراءات للحفاظ على أرضها وأمنها وسلامة مواطنيها.

من جانبه، عبر صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره لجوليوس مادا بيو لموقف بلده الداعم لدولة الإمارات.

ودعا الجانبان خلال الاتصال إلى ضرورة ضبط النفس ووقف التصعيد العسكري في المنطقة لما يمثله من تهديد خطير لأمنها واستقرارها ومعالجة مختلف القضايا من خلال الحوار والحلول الدبلوماسية.