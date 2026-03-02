أبوظبي.. أضرار بسيطة ولا إصابات بشرية جراء سقوط شظايا على مستودع في منطقة أيكاد

‏تعاملت الجهات المختصة في إمارة أبوظبي مع عدة بلاغات نتيجة سقوط شظايا على مستودع في منطقة أيكاد ومنشأة تجارية إثر الاعتراض الناجح للدفاعات الجوية لطائرات مسيرة (درون)، مما أدى إلى وقوع أضرار بسيطة وعدم تسجيل أي إصابات بشرية، وفق ما نشره المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس".

وأهابت الجهات المختصة بالجمهور الكريم استقاء المعلومات من المصادر الرسمية في الدولة، وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.