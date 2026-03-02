دول عربية وعالمية تتضامن مع الإمارات ضد الاعتداءات الإيرانية السافرة

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً من رئيس الولايات المتحدة الأميركية، دونالد ترامب، بحثا خلاله الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة في المنطقة، كما بحث الجانبان التطورات التي تشهدها المنطقة، وتأثيراتها على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مع أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها على أمنها واستقرارها، وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة وأمير الكويت، خلال الاتصال، عن إدانتهما الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولتَي الإمارات والكويت، وعدد من الدول الشقيقة في المنطقة، مؤكدَين أنها تمثّل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وتهديداً لأمن المنطقة، وتقويضاً للاستقرار الإقليمي والدولي، كما شددا على ضرورة الوقف الفوري للأعمال التصعيدية والعودة إلى الحوار والحلول الدبلوماسية، بما يضمن الحفاظ على أمن المنطقة ويحول دون مزيد من التصعيد.

وتلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس، اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية العربية السورية، أحمد الشرع، أكد خلاله تضامن سورية مع دولة الإمارات، إثر الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضيها وعدد من الدول الشقيقة، ودعمها كل ما من شأنه الحفاظ على أمنها واستقرارها، وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره للرئيس السوري لموقف بلاده الداعم لدولة الإمارات، كما بحث الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها الخطرة على السلم والاستقرار الإقليميين والدوليين، مؤكدين أهمية تغليب الحوار وتكثيف الجهود الدبلوماسية، بما يحفظ أمن المنطقة ويجنّبها مزيداً من التوتر والأزمات.

وتلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس، اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية العراق الشقيقة، الدكتور عبداللطيف جمال رشيد، بحثا خلاله التصعيد العسكري الخطر في المنطقة وتداعياته على الأمن والاستقرار فيها، إضافة إلى الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة.

وعبّر الرئيس العراقي، خلال الاتصال، عن تضامن بلاده مع دولة الإمارات إثر الاعتداءات الإيرانية على أراضيها، بينما شكره صاحب السمو رئيس الدولة لموقف العراق الداعم لدولة الإمارات.

وشدد الجانبان على أهمية تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد العسكري في المنطقة، واللجوء إلى الحلول السياسية، بما يحفظ الأمن والسلم الإقليميين ويحول دون اتساع الصراع.

وتلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس، اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، محمد ولد الشيخ الغزواني، أعرب خلاله عن إدانة موريتانيا الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة، وتضامنها مع الدولة في كل ما تتخذه من تدابير لحماية أمنها واستقرارها.

من جانبه، عبّر صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره للرئيس الموريتاني على موقف بلاده الداعم لدولة الإمارات.

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة والرئيس الموريتاني ضرورة الوقف الفوري للأعمال العسكرية، والعودة إلى المسار الدبلوماسي، تجنباً لمزيد من التصعيد، وحفاظاً على أمن المنطقة واستقرارها.

وتلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس، اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، أكد خلاله تضامن بلاده مع دولة الإمارات إثر الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضيها، وعدد من الدول الشقيقة في المنطقة، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لضمان حماية سيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها.

وأعرب عن إدانة كازاخستان لهذه الاعتداءات التي تُمثّل انتهاكاً لسيادة الدول ومبادئ القانون الدولي، ويشكل استمرارها تقويضاً للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

من جانبه، شكر صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس كازاخستان لموقف بلاده الداعم لدولة الإمارات.

وأكد الجانبان ضرورة الوقف الفوري للأعمال التصعيدية، واللجوء إلى الحلول الدبلوماسية والحوار الجاد لتجاوز الأزمات الراهنة، والحفاظ على أمن المنطقة واستقرار شعوبها.

وتلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس، اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية المالديف، الدكتور محمد مويزو، بحثا خلاله مستجدات الأوضاع الإقليمية وتداعياتها على أمن المنطقة واستقرارها.

وأعرب الرئيس المالديفي، خلال الاتصال، عن رفض بلاده الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت أراضي دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة، مؤكداً تضامنها مع دولة الإمارات.

من جانبه، عبّر صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره للدكتور محمد مويزو، لموقف المالديف الداعم لدولة الإمارات.

ودعا الجانبان إلى ضرورة العمل على الوقف الفوري للأعمال التصعيدية، واللجوء إلى الحوار والحلول الدبلوماسية لمعالجة مختلف القضايا، بما يضمن الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.

وتلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس، اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء مملكة النرويج، يوناس غار ستور، بحثا خلاله التداعيات الخطرة للتصعيد العسكري في المنطقة، والذي يُقوّض الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.

وأعرب يوناس غار ستور عن تضامن النرويج مع دولة الإمارات إثر الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضيها وعدد من الدول الشقيقة، مؤكداً أنها تمثّل انتهاكاً لسيادة الدول، وتصعيداً خطراً يهدد أمن المنطقة واستقرارها.

من جانبه، شكر صاحب السمو رئيس الدولة، يوناس غار ستور لموقف النرويج الداعم للإمارات.

وأكد الجانبان ضرورة معالجة مختلف القضايا عبر الحوار والحلول الدبلوماسية، بما يضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين، ويجنب المنطقة مزيداً من التصعيد.

وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس وزراء جمهورية مونتينيغرو (الجبل الأسود)، ميلويكو سباجيك، أمس، خلال اتصال هاتفي، التطورات التي تشهدها المنطقة في ظل التصعيد العسكري وتداعياته على أمنها واستقرارها.

وأعرب ميلويكو سباجيك، خلال الاتصال، عن إدانة بلاده الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة، مؤكداً أنها انتهاك خطر لسيادة هذه الدول وتهديد لأمنها واستقرارها، فضلاً عن انتهاكها مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

من جانبه، شكر صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس الوزراء لموقف مونتينيغرو الداعم لدولة الإمارات.

وأكد الجانبان ضرورة وقف التصعيد والعودة إلى الحوار والوسائل الدبلوماسية، لمنع تفاقم الأوضاع وتوسع الصراع، بما يضع المنطقة أمام منعطف خطر من الاضطراب وعدم الاستقرار.

وتلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء جمهورية الهند، ناريندرا مودي، بحثا خلاله التطورات في المنطقة، وما تشهده من تصعيد عسكري خطر يقوّض الأمن والاستقرار الإقليميين.

وعبر رئيس وزراء الهند، خلال الاتصال، عن رفض بلاده الاعتداءات الإيرانية السافرة على الأراضي الإماراتية، وتضامنها مع دولة الإمارات في كل ما تتخذه من تدابير لحماية سيادتها وصون أمنها، والحفاظ على سلامة أراضيها ومواطنيها.

من جانبه، عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن شكره لرئيس وزراء الهند لموقف بلاده الداعم لدولة الإمارات.

وأكد الجانبان ضرورة وقف التصعيد في المنطقة، وتغليب الحوار والدبلوماسية في حل الخلافات والقضايا العالقة، بما يحفظ أمنها واستقرارها ويحول دون مزيد من التصعيد.

وتلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس، اتصالاً هاتفياً من رئيس الاتحاد السويسري، غي بارميلان، أكد خلاله رفض بلاده الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة.

وعبّر صاحب السمو، رئيس الدولة، عن شكره لرئيس الاتحاد السويسري لموقفه الداعم لدولة الإمارات.

وبحث صاحب السمو رئيس الدولة، ورئيس الاتحاد السويسري، خلال الاتصال، التصعيد العسكري في المنطقة، مشددين على أهمية ضبط النفس والوقف الفوري للتصعيد العسكري الذي يهدّد أمن المنطقة واستقرارها، لما ينطوي عليه ذلك من تداعيات خطرة على المستويين الإقليمي والدولي.

وتلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء جمهورية جورجيا، إيراكلي كوباخيدزه، عبر خلاله عن إدانة بلاده الاعتداءات الإيرانية السافرة على الأراضي الإماراتية وعدد من الدول الشقيقة، وما تمثّله من انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكداً تضامن جورجيا مع الدولة في ما تقوم به من أجل الحفاظ عن أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها.

وعبّر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره لإيراكلي كوباخيدزه، لموقف جورجيا الداعم لدولة الإمارات.

كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس، اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية قبرص، نيكوس خريستودوليدس، تناول التداعيات الخطرة للتصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة على الأمن والاستقرار الإقليميين، وشدد الجانبان على ضرورة وقف التصعيد لتجنّب توسيع الصراع في المنطقة، لما ينطوي عليه ذلك من تداعيات خطرة على الأمن والاستقرار الإقليميين، داعيين إلى الحوار والحلول الدبلوماسية في التعامل مع مختلف القضايا، بما يضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما بحث صاحب السمو رئيس الدولة، ورئيس وزراء جورجيا، خلال الاتصال، التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته الخطرة على أمنها واستقرارها، مشددين على ضرورة الوقف الفوري لهذا التصعيد، واللجوء إلى الحكمة والحوار والحلول الدبلوماسية لمنع توسيع الصراع، لما ينطوي عليه ذلك من نتائج خطرة على الأمن والسلم الإقليميين.

وتلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء جمهورية ألبانيا، إيدي راما، أكد خلاله إدانة بلاده الاعتداءات الإيرانية السافرة على الأراضي الإماراتية وعدد من الدول الشقيقة، مشدداً على أنها تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، كما أكد تضامن ألبانيا مع الإمارات في ما تقوم به من أجل الدفاع عن سيادتها وأمنها ومواطنيها، بينما عبّر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن شكره لإيدي راما لموقف ألبانيا الداعم لدولة الإمارات، وبحث صاحب السمو رئيس الدولة، ورئيس وزراء ألبانيا، خلال الاتصال، ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة في ظل التصعيد العسكري الخطر فيها، مؤكدين ضرورة وقف هذا التصعيد وتجنّب توسيع الصراع، بما يعرّض المنطقة لحالة خطرة من الاضطراب وعدم الاستقرار الذي سيؤثر على الأمن والسلام الإقليميين، إضافة إلى تهديد المصالح الدولية.

