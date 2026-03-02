الإمارات تُدين الهجوم الإيراني على سلطنة عُمان

أدانت دولة الإمارات، بأشد العبارات، الهجمات الإيرانية التي استهدفت سلطنة عُمان الشقيقة، معتبرة هذه الأعمال العدائية تصعيداً خطراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة الدول، وتهديداً مباشراً لأمن المنطقة واستقرارها.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن توسيع دائرة الاعتداءات لتشمل دولاً شقيقة وصديقة، أمر غير مقبول ومدان بكل المقاييس القانونية والسياسية، ويشكّل تصعيداً مرفوضاً يُقوّض جهود التهدئة ويزيد حدّة التوتر الإقليمي.

وأصيب أربعة أشخاص بجراح، إثر استهداف ناقلة نفط شمال ميناء خصب في محافظة مسندم، شمال سلطنة عمان.

وأعلن مركز الأمن البحري العماني، في بيان، أمس، بثته وكالة الأنباء العمانية، تعرّض ناقلة النفط «SKYLIGHT» التي تحمل علم جمهورية «بالاو» للاستهداف، على بُعد خمسة أميال بحرية شمال ميناء خصب بمحافظة مسندم، موضحاً أنه تم إخلاء طاقمها المكون من 20 شخصاً، بينهم 15 شخصاً يحملون الجنسية الهندية، وخمسة أشخاص من الجنسية الإيرانية.

وذكر أنه تم نقل الجرحى لتلقي العلاج اللازم، مشيراً إلى أن عمليات الإنقاذ نفذت بالتنسيق بين مختلف الأجهزة العسكرية والأمنية والمدنية، بما يعكس الجاهزية للتعامل مع الحوادث البحرية في سلطنة عمان.

وأفاد مصدر أمني بتعرض ميناء الدقم التجاري العماني لاستهداف بطائرتين مسيرتين، استهدفت إحداهما سكن عمال متنقلاً، ما أدى إلى إصابة عامل وافد، بينما سقط حطام الأخرى في منطقة بالقرب من خزانات الوقود دون خسائر بشرية أو مادية.

وقالت وكالة الأنباء العمانية، إن سلطنة عمان تؤكد إدانتها لهذا الاستهداف، وأنها تتخذ كل الإجراءات اللازمة للتعامل مع كل ما من شأنه المساس بسلامة البلاد والقاطنين فيها.