الدفاعات الجوية الإماراتية ترصد وتدمر 165 «باليستياً» وصاروخَي «جوال» و541 مسيّرة إيرانية

‏أعلنت وزارة الدفاع أن القوات الجوية والدفاع الجوي لدولة الإمارات العربية المتحدة تمكنت، في اليوم الثاني للهجوم الإيراني، من تدمير 20 صاروخاً باليستياً، فيما سقطت ثمانية صواريخ في البحر، إلى جانب تدمير صاروخَي «جوال» وتدمير 311 طائرة مسيّرة، في حين أصابت 21 طائرة مسيرة أهدافاً مدنية، مؤكدةً قدرة القوات الجوية والدفاع الجوي الإماراتية على التعامل مع مختلف التهديدات.

‏وأوضحت الوزارة أنه منذ بدء الهجوم الإيراني، بتاريخ 28 فبراير الماضي، تم رصد 165 صاروخاً باليستياً تم إطلاقها من إيران باتجاه الدولة، حيث تم تدمير 152 صاروخاً، فيما سقط 13 منها في مياه البحر، كما تم رصد صاروخَي «جوال» وتدميرهما، ورصد عدد 541 طائرة مسيّرة إيرانية، تم اعتراض وتدمير 506 منها، فيما وقعت 35 منها داخل أراضي الدولة، وتسببت في أضرار مادية، وأسفرت عن ثلاث حالات وفاة من الجنسيات الباكستانية والنيبالية والبنغلادشية، و58 حالة إصابة بسيطة من الجنسيات الإماراتية، والمصرية، والإثيوبية، والفلبينية، والباكستانية، والإيرانية، والهندية، والبنغلادشية، والسريلانكية، والأذربيجانية، واليمنية، والأوغندية، والإريترية، واللبنانية، والأفغانية.

‏وأشارت الوزارة إلى سقوط بعض الشظايا في مناطق متفرقة من الدولة، نتيجة تصدى منظومات الدفاع الجوي للصواريخ الباليستية والمسيّرات، أدى إلى حدوث أضرار مادية بسيطة ومتوسطة في عدد من الأعيان المدنية.

كما أعلنت وزارة الدفاع أن الفِرَق المختصة قامت، أمس، بالتعامل مع حادث ناتج عن استهداف تم بوساطة طائرتين مسيّرتين إيرانيتين على أحد مستودعات قاعدة السلام البحرية في أبوظبي، ما أسفر عن اندلاع حريق في حاويتَي مواد عامة مخزنة دون وقوع خسائر بشرية.

وأدانت الوزارة بأشد العبارات هذا الاستهداف العسكري، معتبرةً ذلك عدواناً سافراً وانتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية وللقانون الدولي، وأن الدولة تحتفظ بحقها الكامل في الرد على هذا التصعيد واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها وشعبها والمقيمين فيها، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.

وأكدت وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كل الإجراءات اللازمة للتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة واستقرارها، مشددة على أن سلامة المواطنين والمقيمين والزوار تمثل أولوية قصوى لا يمكن التهاون فيها.

إلى ذلك، أعلنت الجهات المختصة عن سقوط شظايا طائرات مُسيّرة عقب اعتراضها من قبل الدفاعات الجوية على ساحتَي منزلين في إمارة دبي، ما أسفر عن إصابتين، وقد تم توفير العناية الطبية اللازمة لهما، وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن الجهات المختصة أوضحت أن الأصوات التي تم سماعها نتجت عن عمليات الاعتراض الناجحة.

حريق

وسيطرت فِرَق الدفاع المدني بدبي على حريق اندلع في أحد أرصفة ميناء جبل علي، نتيجة سقوط شظايا ناجمة عن عمليات اعتراض جوي، حيث تعاملت الفرق مع الحادث على الفور، وذلك من دون وقوع أي إصابات.

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن السلطات المختصة تهيب بالجمهور الكريم عدم تداول مقاطع فيديو تعود لحريق ميناء جبل علي، الذي وقع في السابع من يوليو 2021، لما في ذلك من نشر صور ومعلومات مغلوطة عن الحادث الحالي، مؤكداً أنه سيتم بث المزيد من المعلومات الموثوقة والمحدّثة حال ورودها.

أبوظبي

وفي أبوظبي تعاملت الجهات المختصة مع حادثة سقوط شظايا طائرة مسيّرة نتيجة اعتراضها من قبل الدفاعات الجوية على واجهة أحد مباني أبراج الاتحاد، حيث أسفر الحادث عن إصابات بسيطة لامرأة وطفلها، وأضرار مادية بسيطة.

وذكر مكتب أبوظبي الإعلامي أن الجهات المختصة أوضحت أن الأصوات المسموعة في الإمارة نتيجة عمليات الاعتراض الناجحة، مهيبة بالجمهور عدم تداول الشائعات والبيانات المغلوطة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، مؤكدة أنه سيتم نشر المستجدات فور ورودها.

وأعلنت مطارات أبوظبي أن الجهات المختصة في إمارة أبوظبي تعاملت مع حادثة ناتجة عن اعتراض طائرة مسيّرة استهدفت مطار زايد الدولي، ما أسفر عن سقوط شظايا نتج عنها حالة وفاة واحدة لشخص من الجنسية الآسيوية، إضافة إلى سبع إصابات.

وأهابت مطارات أبوظبي بالجمهور عدم تداول الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة، مؤكدة ضرورة استقاء الأخبار من المصادر الرسمية فقط، وقالت إنه سيتم نشر أي مستجدات فور ورودها.

من جهتها، أكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن منظومة الجاهزية الوطنية تعمل بكفاءة عالية، وجميع الإجراءات المتخذة تهدف أولاً وأخيراً إلى حماية المجتمع وضمان استمرارية الحياة بشكل طبيعي وآمن.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، علي سعيد النيادي، أن سلامة المجتمع وأمنه واستقراره تمثل أولوية وطنية مطلقة لدى القيادة الرشيدة، مؤكداً ثقته الراسخة بأن دولة الإمارات ستخرج من هذه المرحلة أكثر قوة وصلابة.

