حمدان بن محمد ووزراء دفاع الكويت وقطر والبحرين يبحثون هاتفياً التطورات في المنطقة

تلقى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً من الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح، وزير الدفاع في دولة الكويت الشقيقة.

تناول الاتصال تبادل وجهات النظر حول التطورات الأخيرة في المنطقة، وأكد الجانبان أهمية التعاون المستمر، وتعزيز التنسيق بين البلدين بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليميين، وحفظ المصالح المشتركة.

كما تلقى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم اتصالاً هاتفياً من الشيخ سعـود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشـؤون الـدفــاع في دولة قطر الشقيقة، جرى خلاله بحث آخر المستجدات المتعلقة بالأوضاع الراهنة، وتبادل وجهات النظر حيال عدد من القضايا والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأكد الجانبان خلال الاتصال أهمية مواصلة التنسيق والتشاور، بما يعزز دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، ويخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

وبحث سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اتصال هاتفي مع وزير شؤون الدفاع في مملكة البحرين الشقيقة، الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي، التطورات التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليميين، حيث أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بما يسهم في خفض التوتر ودعم جهود تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.