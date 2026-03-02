إغلاق الأسواق المالية في الدولة اليوم وغداً

أعلنت هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة إغلاق أسواق رأس المال في الدولة (سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي)، اليوم وغداً، في إطار دورها الرقابي والتنظيمي على أسواق رأس المال في الدولة، ووفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها.

وأكدت الهيئة، في بيان صحافي، أمس، أنها ستواصل متابعة التطورات في المنطقة عن كثب، وتقييم الأوضاع بصورة مستمرة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات إضافية في ضوء التطورات والمستجدات، وتهيب الهيئة بكل المعنيين متابعة القنوات الرسمية الخاصة بهيئة سوق المال وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي، للاطلاع على أي مستجدات لاحقة.