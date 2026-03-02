استمرار تعليق الرحلات الجوية حتى عصر اليوم

أعلنت شركات الطيران الوطنية تعليق جميع عملياتها مؤقتاً حتى الساعة الثالثة من عصر اليوم (الإثنين)، نظراً إلى عمليات إغلاق المجال الجوي في المنطقة.

وقالت «طيران الإمارات»، في بيان لها، أمس، إنها تواصل متابعة الوضع عن كثب وتتواصل مع الجهات المعنية.

وبينت الناقلة أنه بإمكان المسافرين الذين لديهم حجوزات، إعادة الحجز على رحلة بديلة إلى وجهتهم الأصلية خلال مدة تصل إلى 20 يوماً من تاريخ سفرهم الأصلي، مشيرة إلى أنه يمكن للمتعاملين أيضاً طلب استرداد قيمة التذكرة من خلال تعبئة نموذج الاسترداد الإلكتروني.

من جانبها، قالت شركة «فلاي دبي»، إن «فِرَقنا تعمل على تنفيذ إجراءات رعاية شاملة لجميع العملاء المتأثرين، وتظل سلامة مسافرينا وأفراد طاقمنا على رأس أولوياتنا».

ونصحت المتعاملين الذين لديهم حجوزات للسفر خلال الـ72 ساعة القادمة بإعادة الحجز على رحلة بديلة إلى الوجهة نفسها خلال مدة تصل إلى 20 يوماً من تاريخ السفر الأصلي، إضافة إلى التأكد من تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم من خلال زيارة صفحة «إدارة الحجز»، فضلاً عن الاستمرار في التحقق من حالة الرحلة عبر الموقع الشبكي لفلاي دبي للحصول على أحدث المعلومات قبل التوجه إلى المطار.

وقالت «العربية للطيران» إنه نظراً إلى استمرار إغلاق المجال الجوي، تم تعليق جميع رحلات «العربية للطيران»، من وإلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بشكل مؤقت حتى الساعة الثالثة من عصر اليوم.

وأوضحت أنه بالإضافة إلى ذلك تم تعليق الرحلات إلى لبنان والأردن وسورية والعراق حتى يوم غد، مشيرة إلى أنه سيتم إخطار المسافرين الذين لديهم رحلات مجدولة خلال الساعات الـ24 القادمة مباشرة عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية بشأن الخيارات البديلة.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني أعلنت، أول من أمس، إغلاقاً مؤقتاً وجزئياً للمجال الجوي لدولة الإمارات، كإجراء احترازي استثنائي يهدف إلى تأمين سلامة الرحلات الجوية والطواقم وحماية أراضي الدولة في ظل تسارع وتصعيد التطورات الأمنية في المنطقة.