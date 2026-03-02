تمديد إقامة نزلاء الفنادق المتعذر سفرهم في دبي وأبوظبي

وجهت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي تعميماً مهماً إلى مديري المنشآت الفندقية في دبي، بشأن تمديد إقامة النزلاء المتأثرين بتعليق أو تأجيل أو تأخر الرحلات الجوية نتيجة الظروف الاستثنائية الحالية.

وأوضحت الدائرة، في التعميم الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن الخطوة تأتي تماشياً مع توجيهات حكومة دبي الرامية إلى تقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة اللازمة للزوار الدوليين، داعية المنشآت الفندقية إلى التعاون لضمان إتاحة تمديد إقامة النزلاء الذين تعذر عليهم المغادرة بسبب هذه الظروف، وذلك وفقاً لشروط الحجز الأصلي نفسه.

وأكدت الدائرة أهمية عدم إخلاء أي نزيل في ظل الظروف الحالية في حال عدم تمكنه من دفع كلفة تمديد الإقامة، مشددة على ضرورة إبلاغها في أقرب وقت ممكن عند مواجهة مثل هذه الحالات، مع تزويدها بعدد من المعلومات، تشمل مدة الإقامة الأصلية للنزيل، وفترة التمديد، إضافة إلى أي تحديات أو ملاحظات ذات صلة.

كما وجهت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، تعميماً إلى مديري المنشآت الفندقية بشأن تمديد إقامة النزلاء الذين تعذر سفرهم بسبب الظروف الراهنة.

وأوضحت الدائرة، في تعميم حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن القرار يأتي بناءً على القانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن إنشاء دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وما نص عليه من مهام واختصاصات لتحقيق التنمية السياحية في الإمارة.

ودعت الدائرة المنشآت الفندقية إلى تمديد فترة إقامة النزلاء الذين حان موعد مغادرتهم لكنهم غير قادرين على السفر لأسباب خارجة عن إرادتهم، وذلك إلى حين تمكنهم من المغادرة.

وأكدت أنه ستتم تغطية تكاليف فترة التمديد من قبل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.