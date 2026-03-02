وفد قيادي من أبوظبي يزور المصابين في مدينة الشيخ شخبوط الطبية

قام وفد قيادي من أبوظبي بزيارة المصابين جرّاء الأحداث الإقليمية الراهنة، الذين يتلقّون الرعاية الطبية في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، للاطمئنان على حالتهم الصحية ومتابعة مستوى الخدمات العلاجية المقدَّمة لهم.

وضمَّ الوفد القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، ورئيس دائرة الصحة - أبوظبي، منصور إبراهيم المنصوري، ووكيل دائرة الصحة - أبوظبي، الدكتورة نورة خميس الغيثي، والمدير العام لمركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، مطر سعيد النعيمي، والمدير العام لمركز أبوظبي للصحة العامة، الدكتور راشد السويدي.

وقال اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري: «سلامة الأفراد أولوية قصوى في جميع خططنا وإجراءاتنا، ونعتز بمستوى التنسيق العالي بين الجهات المعنية، وبالجاهزية المتقدمة للقطاع الصحي في إمارة أبوظبي، التي مكَّنت من التعامل الفوري مع الحالات، وتقديم الرعاية اللازمة وفق أفضل المعايير العالمية. ونؤكِّد لإخواننا وأبنائنا من المصابين أنهم يحظون بكامل الاهتمام والرعاية، وأنَّ سلامتهم وتعافيهم يمثِّلان أولوية مطلقة لدى جميع الجهات المعنية».

وأضاف: «نطمئن المجتمع بأنَّ المنظومة الصحية والأمنية في الإمارة تعمل بتناغم كامل، وأنَّ الخدمات الأساسية مستمرة بكفاءة عالية. سنواصل المتابعة الدقيقة والتنسيق المستمر لضمان أعلى مستويات الحماية والرعاية لجميع أفراد المجتمع، مع توفير كل أشكال الدعم اللازم للمصابين وأسرهم خلال مرحلة العلاج والتعافي».

من جهته، قال منصور إبراهيم المنصوري: «إنَّ صحة وسلامة أفراد المجتمع على رأس قائمة الأولويات، وإنَّ منظومة الرعاية الصحية على أهبة الجاهزية، وتواصل تنسيقها الدائم مع مختلف الشركاء المعنيين لضمان استمرارية تقديم خدمات الرعاية الصحية في جميع الأوقات».