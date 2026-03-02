إيلون ماسك: دبي والإمارات أكثر أماناً وتدار بكفاءة أعلى من مناطق أوروبية

أشاد الملياردير الأميركي إيلون ماسك بمستوى الأمان وكفاءة الإدارة في دبي ودولة الإمارات، مؤكداً عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس» أن «لا توجد دولة مثالية، لكن دبي والإمارات عموماً أكثر أماناً وتدار بشكل أفضل من العديد من مناطق أوروبا».

وجاءت تصريحات ماسك رداً على تغريدة لمؤسس تطبيق «تيليغرام» بافيل دوروف، قال فيها إنه غادر دبي إلى أوروبا قبل أسبوع، معبّراً عن شوقه للعودة.

وحظيت التغريدتان بتفاعل واسع على المنصة، في وقت تُصنَّف فيه دبي ضمن المدن الأكثر أماناً عالمياً، وتُعدّ بيئة جاذبة للعيش والعمل والاستثمار.