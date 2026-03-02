خلال اتصال هاتفي مع رئيس الدولة.. الرئيس السوري يدين الاعتداءات الإيرانية ويؤكد التضامن مع الإمارات

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم اتصالاً هاتفياً من أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية، أكد خلاله تضامن سورية مع دولة الإمارات إثر الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضيها وعدد من الدول الشقيقة ودعمها كل ما من شأنه الحفاظ على أمنها واستقرارها.

وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره للرئيس السوري لموقف بلده الداعم لدولة الإمارات.

كما بحث الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها الخطيرة على السلم والاستقرار الإقليمي والدولي مؤكدين أهمية تغليب الحوار وتكثيف الجهود الدبلوماسية بما يحفظ أمن المنطقة ويجنبها مزيداً من التوتر والأزمات.