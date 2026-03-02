رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأميركي بحثا خلاله الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي الإمارات
تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اتصالاً هاتفياً من دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية بحثا خلاله الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة في المنطقة.
كما بحث الجانبان التطورات التي تشهدها المنطقة وتأثيراتها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
