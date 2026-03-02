«تاجر الفريج الصغير» يرسّخ ثقافة العمل الحر بـ 30 مشروعاً للأطفال في حوي ند الشبا

نظّمت مؤسسة «فرجان دبي» فعالية جديدة ضمن مبادرة «تاجر الفريج الصغير» في منطقة حوي ند الشبا، على مدار يومين، بمشاركة 30 مشروعاً قدّمها أطفال من أبناء المنطقة، في تجربة ميدانية أتاحت لهم الوقوف خلف منصات البيع، وإدارة مشاريعهم الصغيرة، وأ

التفاعل المباشر مع الجمهور ضمن جواء تنظيمية داعمة ومحفزة.

وشهدت الفعالية تنوعاً في طبيعة المشاريع المشاركة، حيث قدّم الأطفال منتجات في مجالات متعددة شملت المأكولات والحلوى والمشروبات، إضافة إلى الملابس، والأدوات المكتبية، والإكسسوارات، وأدوات التجميل، وعكست المشاركات تنوّع اهتمامات الأطفال وقدرتهم على تطوير أفكار قابلة للتنفيذ، فضلاً عن حرصهم على تقديم منتجاتهم بصورة مبتكرة وجاذبة للزوار.

وأسهمت هذه الأجواء في منح المشاركين تجربة واقعية تحاكي بيئة الأعمال بصورة مبسطة، بما يعزز وعيهم المبكر بمفاهيم العمل الحر ويشجعهم على تطوير مهاراتهم مستقبلاً.

ومن المقرر أن تتواصل فعاليات المبادرة في مختلف فرجان دبي، على أن تمنح الأولوية في المشاركة لأطفال كل منطقة ضمن فعالية فريجهم، في خطوة تهدف إلى تعزيز الانتماء المجتمعي، وإتاحة الفرصة لأبناء الأحياء لعرض مشاريعهم أمام أسرهم وجيرانهم.

وقالت مديرة فرجان دبي، علياء الشملان، إن المبادرة تمنح الأطفال مساحة آمنة لتجربة أفكارهم، واكتساب خبرة عملية تسهم في صقل مهاراتهم الشخصية والمهنية منذ سنٍّ مبكرة.

وأضافت أن حضور أولياء الأمور والأهالي ودعمهم لأبنائهم كان عاملاً محورياً في إنجاح الفعالية، لأن التفاعل يعزز ثقة الأطفال بأنفسهم ويشجعهم على تطوير مشاريعهم بصورة أكثر احترافية في المراحل المقبلة.

وأكدت أن تنظيم المبادرة يأتي تجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تضع تنمية قدرات أبناء الوطن في مقدمة أولوياتها، مشيرة إلى أن الاستثمار في مهارات الأطفال اليوم هو استثمار في مستقبل اقتصادي أكثر تنوعاً واستدامة، وأن «تاجر الفريج الصغير» يمثل إحدى المنصات المجتمعية التي تسهم في إعداد جيل قادر على تحويل الطموح إلى إنجاز، والأفكار إلى مشاريع واعدة تخدم المجتمع مستقبلاً.