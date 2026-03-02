«الداخلية» تحذّر من اتصالات احتيالية لسرقة البيانات الشخصية

تداوَل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع أكدوا فيها أنهم تلقوا اتصالات من الهاتف رقم 70614213 يدّعي فيها المتصل أنه من وزارة الداخلية (MOI)، وأنه يتصل بهم بهدف التأكد من استلامهم التنبيه الوطني، طالباً رقم البطاقة الشخصية (QID) للتحقق.

وأكد بعضهم أنهم أدركوا سريعاً أن الاتصال محاولة احتيال، لافتين إلى أنهم رفضوا تزويد المتصل بأي معلومات أو بيانات شخصية.

ونفت وزارة الداخلية صلتها، أو أيّ من أجهزتها، بالاتصالات الواردة من الرقم 70614213 أو أي أرقام أخرى، وأكدت أن «هذه المحاولات تندرج تحت ممارسات الاحتيال الإلكتروني وانتحال الشخصية»، وأفادت بأن الجهات الرسمية لا تطلب بيانات شخصية أو بنكية عبر المكالمات الهاتفية، أو الروابط المجهولة، مشيرة إلى أنه جارٍ تعقب المصادر المسؤولة عن هذه الرسائل لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم.