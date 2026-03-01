رئيس وزراء جورجيا يدين الاعتداءات الإيرانية على الإمارات

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” اليوم اتصالاً هاتفياً من إيراكلي كوباخيدزه رئيس وزراء جمهورية جورجيا، عبر خلاله عن إدانة بلده الاعتداءات الإيرانية السافرة على الأراضي الإماراتية وعدد من الدول الشقيقة، وما تمثله من انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكداً تضامن جورجيا مع الدولة فيما تقوم به من أجل الحفاظ عن أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها.

وعبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره لإيراكلي كوباخيدزه لموقف جورجيا الداعم لدولة الإمارات.

كما بحث صاحب السمو رئيس الدولة ورئيس وزراء جورجيا، خلال الاتصال، التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته الخطيرة على أمنها واستقرارها، مشددين على ضرورة الوقف الفوري لهذا التصعيد واللجوء إلى الحكمة والحوار والحلول الدبلوماسية لمنع توسيع الصراع لما ينطوي عليه ذلك من نتائج خطيرة على الأمن والسلم الإقليميين.