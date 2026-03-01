رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء الهند بحثا خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها على أمنها واستقرارها

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” اليوم اتصالاً هاتفياً من ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند، بحثا خلاله التطورات في المنطقة وما تشهده من تصعيد عسكري خطير يقوض الأمن والاستقرار الإقليميين.

وعبر رئيس وزراء الهند خلال الاتصال عن رفض بلده الاعتداءات الإيرانية السافرة على الأراضي الإماراتية وتضامنها مع دولة الإمارات في كل ما تتخذه من تدابير لحماية سيادتها وصون أمنها والحفاظ على سلامة أراضيها ومواطنيها.

من جانبه عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره لرئيس وزراء الهند لموقف بلده الداعم لدولة الإمارات.

وأكد الجانبان ضرورة وقف التصعيد في المنطقة وتغليب الحوار والدبلوماسية في حل الخلافات والقضايا العالقة بما يحفظ أمنها واستقرارها ويحول دون مزيد من التصعيد.