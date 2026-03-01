رئيس الدولة ورئيس وزراء النرويج يبحثان تداعيات التطورات الإقليمية

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم اتصالاً هاتفياً من يوناس غار ستور رئيس وزراء مملكة النرويج، بحثا خلاله التداعيات الخطيرة للتصعيد العسكري في المنطقة والذي يقوض الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأعرب عن تضامن النرويج مع دولة الإمارات إثر الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضيها وعدد من الدول الشقيقة مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً لسيادة الدول وتصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة واستقرارها.

من جانبه شكر صاحب السمو رئيس الدولة يوناس غار ستور لموقف النرويج الداعم للإمارات.

وأكد الجانبان ضرورة معالجة مختلف القضايا عبر الحوار والحلول الدبلوماسية بما يضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين ويجنب المنطقة مزيداً من التصعيد.