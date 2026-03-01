حمدان بن محمد ونائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع العُماني يؤكدان دعم أمن واستقرار المنطقة

بحث سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، مع نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع في سلطنة عُمان، شهاب بن طارق آل سعيد، خلال اتصال هاتفي، اليوم الأحد، التطورات التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليميين، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بما يدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار.