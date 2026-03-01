الإمارات تُدين الهجوم الإيراني على سلطنة عُمان

أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجمات الإيرانية التي استهدفت سلطنة عُمان الشقيقة، معتبرةً هذه الأعمال العدائية تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة الدول، وتهديداً مباشراً لأمن المنطقة واستقرارها.

وأكّدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أنّ توسيع دائرة الاعتداءات لتشمل دولاً شقيقة وصديقة أمرٌ غير مقبول ومُدانٌ بكل المقاييس القانونية والسياسية، ويُشكّل تصعيداً مرفوضاً يقوّض جهود التهدئة ويزيد من حدّة التوتر الإقليمي.