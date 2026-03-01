حمدان بن محمد يبحث هاتفياً مع وزير الدفاع الكويتي التطورات الأخيرة في المنطقة

تلقى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً من الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح، وزير الدفاع في دولة الكويت الشقيقة.

تناول الاتصال تبادل وجهات النظر حول التطورات الأخيرة في المنطقة، وأكد الجانبان أهمية التعاون المستمر وتعزيز التنسيق بين البلدين بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليميين وحفظ المصالح المشتركة.