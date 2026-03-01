طقس الإمارات غداً.. غائم جزئياً يصاحبه سقوط أمطار خفيفة

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً قد يصاحبه سقوط أمطار خفيفة ليلاً على بعض المناطق الساحلية والجزر، مع انخفاض في درجات الحرارة غرباً، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط قد يضطرب أحياناً غرباً آخر الليل وصباح الثلاثاء، ويحدث المد الأول عند الساعة 09 :12، والمد الثاني عند 06:02، والجزر الأول عند الساعة 16 :19، والجزر الثاني عند الساعة 50:06. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 08:42، والمد الثاني عند الساعة 21:47، والجزر الأول عند الساعة 15:16، والجزر الثاني عند الساعة 03:45.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 36 22 80 20

دبي 35 22 70 25

الشارقة 35 19 80 25

عجمان 32 21 80 30

أم القيوين 33 18 80 35

رأس الخيمة 34 19 75 20

الفجيرة 28 21 85 25

العـين 34 20 70 20

ليوا 37 17 80 25

الرويس 36 21 85 30

السلع 34 20 80 25

دلـمـا 29 22 85 25

طنب الكبرى / الصغرى 30 22 80 35

أبو موسى 30 22 80 30