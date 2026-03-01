حمدان بن محمد ووزير الدفاع القطري يبحثان هاتفياً التطورات التصعيدية الخطرة بالمنطقة

أعلنت وزارة الدفاع أن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، تلقى اتصالاً هاتفياً من الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع في دولة قطر، جرى خلاله بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما التطورات التصعيدية الخطيرة التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليميين، حيث أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بما يسهم في خفض التوتر ودعم جهود تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.