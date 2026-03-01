وزارة الدفاع: وفاة 3 أشخاص و58 إصابة بسيطة منذ بدء الهجوم الإيراني على الدولة

أعلنت وزارة الدفاع، في بيان لها اليوم الأحد، عن وفاة 3 أشخاص من الجنسيات الباكستانية والنيبالية والبنغلادشية، بالإضافة إلى "حالات إصابة بسيطة" لـ58 شخصًا من الجنسيات الإماراتية والمصرية والإثيوبية والفلبينية والباكستانية والإيرانية والهندية والبنغلادشية والسريلانكية والأذربيجانية واليمنية والأوغندية والإريترية واللبنانية والأفغانية، منذ بدء الهجوم الإيراني أمس السبت على الدولة.