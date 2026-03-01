"الموارد البشرية والتوطين" توصي القطاع الخاص بتطبيق العمل عن بعد من الأحد وحتى الثلاثاء

أوصت وزارة الموارد البشرية والتوطين القطاع الخاص بتطبيق العمل عن بُعد و تجنب تواجد العمالة في المناطق المكشوفة، باستثناء الوظائف الحيوية، وذلك لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من الأحد 1 مارس وحتى الثلاثاء 3 مارس.

وأوضحت الوزارة أن قرار تعليق العمل من عدمه يترك للسلطات المحلية المختصة، وفقاً لتطورات الموقف.

كما دعت الوزارة أصحاب العمل في القطاع الخاص إلى استقاء المعلومات ومتابعة المستجدات من المصادر الرسمية على المستويين الاتحادي والمحلي في الدولة.