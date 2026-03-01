"الداخلية" تنفي صلتها بالاتصالات الواردة من الرقم 70614213 أو أي أرقام أخرى

نفت وزارة الداخلية جملةً وتفصيلاً صلة الوزارة أو أي من أجهزتها بالاتصالات الواردة من الرقم (70614213) أو أي أرقام أخرى، وتؤكد أن هذه المحاولات تندرج تحت ممارسات الاحتيال الإلكتروني وانتحال الشخصية.

‏وشددت الوزارة على عدم التجاوب مع هذه الاتصالات، مؤكدة أن الجهات الرسمية لا تطلب البيانات الشخصية أو البنكية عبر المكالمات الهاتفية أو الروابط المجهولة.