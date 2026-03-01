المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي: إصابات بسيطة لإمرأة وطفلها وأضرار مادية بسيطة في حادثة سقوط شظايا

أكد المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي أن الجهات المختصة في الإمارة تتعامل مع حادثة سقوط شظايا طائرة مسيرة نتيجة اعتراضها من قبل الدفاعات الجوية على واجهة أحد مباني أبراج الاتحاد، حيث أسفر الحادث عن إصابات بسيطة لإمرأة وطفلها، وأضرار مادية بسيطة.

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس" أن الجهات المختصة في الإمارات قالت إن الأصوات المسموعة في الإمارة نتيجة عمليات الاعتراض الناجحة، وتهيب الجهات بالجمهور عدم تداول الشائعات والبيانات المغلوطة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، مؤكدة أنه سيتم نشر المستجدات فور ورودها.