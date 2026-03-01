قرقاش: العدوان الإيراني على دول الخليج أخطأ العنوان

أكد المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، أن العدوان الإيراني على دول الخليج أخطأ العنوان، وعزل إيران في لحظتها الحرجة".

وتابع عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "حربكم ليست مع جيرانكم، وبهذا التصعيد تؤكدون رواية من يرى أن إيران مصدر الخطر الرئيسي للمنطقة، وأن برنامجها الصاروخي عنوانٌ دائم لعدم الاستقرار".

‏وأضاف: "عودوا إلى رشدكم، وإلى محيطكم، وتعاملوا مع جواركم بعقلٍ ومسؤولية قبل أن تتسع دائرة العزلة والتصعيد".