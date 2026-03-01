المكتب الإعلامي لحكومة دبي: إصابتان جراء سقوط شظايا مسيّرات عقب اعتراضها

أعلنت الجهات المختصة سقوط شظايا طائرات مُسيّرة على ساحتي منزلين في إمارة دبي، عقب اعتراضها بنجاح من قبل منظومات الدفاع الجوي، ما أسفر عن إصابتين جرى تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما.

وأوضحت، وفق ما نشره المكتب الإعلامي لحكومة دبي صباح الأحد، أن الأصوات التي سُمعت في مناطق متفرقة كانت ناتجة عن عمليات الاعتراض، مؤكدةً جاهزية المنظومة الدفاعية وكفاءة التعامل مع مختلف التهديدات، بما يحفظ سلامة المجتمع.