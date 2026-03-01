قادة دول عربية وعالمية يدينون الاعتداءات الإيرانية السافرة على الإمارات ودول شقيقة

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً من أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة، بحثا خلاله تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة على الأمن والاستقرار الإقليميين. وأكد الجانبان خلال الاتصال أن المنطقة تشهد تصعيداً خطيراً يهدد بتقويض أمنها، مشددين على ضرورة الوقف الفوري للأعمال العسكرية والعودة للحوار والحلول الدبلوماسية.

وتلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً من أخيه عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، تناول التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي.

وأعرب الرئيس المصري خلال الاتصال عن إدانة مصر واستنكارها الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت أراضي دولة الإمارات وعدداً من الدول العربية الشقيقة، وتضامنها مع الإمارات في كل ما تقوم به للدفاع عن أرضها وأمنها وسيادتها، مؤكداً ضرورة احترام سيادة هذه الدول وسلامة أراضيها ومبدأ حسن الجوار والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ المنطقة. وشدد الجانبان على ضروري تغليب لغة الحوار والدبلوماسية تفادياً لتوسيع نطاق الصراع وانزلاق المنطقة إلى دوامة من التصعيد بما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين. وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مع أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة، أمس، خلال اتصال هاتفي، مستجدات الأوضاع في المنطقة وما تشهده من تصعيد عسكري يقوض الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة وملك البحرين خلال الاتصال عن إدانتهما الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الإمارات ومملكة البحرين وعدد من الدول الشقيقة، مؤكدين أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وتهديداً لأمن المنطقة وتقويضاً للاستقرار الإقليمي والدولي، كما شددا على ضرورة الوقف الفوري للأعمال التصعيدية والعودة إلى الحوار والحلول الدبلوماسية بما يحفظ أمن المنطقة ويحول دون مزيدٍ من التصعيد.

كما بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مع أخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، أمس، خلال اتصال هاتفي، مستجدات الأوضاع في المنطقة والاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت أراضي دولة الإمارات والمملكة الأردنية وعدداً من الدول الشقيقة.

وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة وجلالة ملك الأردن عن إدانتهما للاعتداءات الإيرانية وما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة تمس أمن المنطقة واستقرارها، مؤكدين أنها تشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكد الجانبان ضرورة الوقف الفوري للأعمال التصعيدية والعودة إلى الحوار والحلول الدبلوماسية بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليمين ويحول دون مزيد من التصعيد في المنطقة.

وتلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اتصالاً هاتفياً من أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية الشقيقة بحثا خلاله تطورات الأوضاع المتصاعدة في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأعرب جلالة ملك المغرب خلال الاتصال عن إدانة بلده الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة، مؤكداً أنها تمثل تصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة ويقوض استقرارها، وتعد انتهاكاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

من جانبه شكر صاحب السمو رئيس الدولة جلالة الملك محمد السادس لموقف المغرب الداعم للإمارات.

كما أكد الجانبان ضرورة الوقف الفوري للأعمال التصعيدية وتغليب الحكمة والعودة إلى الحوار والحلول الدبلوماسية، بما يحفظ أمن المنطقة ويحول دون المزيد من التصعيد.

كما بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مع أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، أمس، خلال اتصال هاتفي، تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعيات التصعيد الجاري على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأعرب سموهما خلال الاتصال عن إدانتهما الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الإمارات ودولة قطر وعدد من الدول الشقيقة، مؤكدين أنها تمثل تصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة ويقوض استقرارها، وانتهاكاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

كما أكد الجانبان ضرورة الوقف الفوري للأعمال التصعيدية والعودة إلى الحوار والحلول الدبلوماسية بما يحفظ أمن المنطقة ويحول دون مزيد من التصعيد.

إلى ذلك، تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية الشقيقة، بحثا خلاله التطورات في المنطقة والاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت أراضي دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة.

وأعرب صاحب السمو الملكي ولي عهد السعودية عن استنكار المملكة للاعتداءات وتضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب دولة الإمارات ووضع جميع إمكاناتها لمساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات.

من جانبه عبّر صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره وتقديره لموقف المملكة العربية السعودية الشقيقة وتضامنها الأخوي ودعمها دولة الإمارات.

وحذر سموهما من العواقب الوخيمة لاستمرار انتهاك سيادة الدول ومبادئ القانون الدولي من خلال مثل هذه الاعتداءات، مشددين على أن هذه الأعمال تمثل تصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة ويقوض استقرارها.

ودعا الجانبان إلى ضبط النفس واللجوء إلى الحلول الدبلوماسية من أجل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.

وتلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء المملكة المتحدة كير ستارمر، تناولا خلاله التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته على الأمن والاستقرار الإقليميين.

وأعرب رئيس الوزراء البريطاني خلال الاتصال عن إدانة بلده الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت أراضي دولة الإمارات وعدداً من الدول العربية، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً لسيادة هذه الدول وتهديداً لأمن المنطقة واستقرارها.

من جانبه شكر صاحب السمو رئيس الدولة رئيس الوزراء البريطاني لموقف بلده الداعم لدولة الإمارات.

وأكد الجانبان ضرورة وقف التصعيد لتجنب توسيع الصراع من أجل الحفاظ على استقرار المنطقة وأمنها.

وتلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون بحثا خلاله المستجدات التي تشهدها المنطقة وتداعيات الأعمال العسكرية التي تمس الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وأعرب الرئيس الفرنسي عن إدانة بلده الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت أراضي دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة، مؤكداً تضامنها الكامل مع دولة الإمارات ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات تحفظ أمنها واستقرارها بما يضمن أمن وسلامة مواطنيها.

من جانبه شكر صاحب السمو رئيس الدولة الرئيس الفرنسي لموقف بلده الداعم لدولة الإمارات.

كما أكد الجانبان خلال الاتصال ضرورة الوقف الفوري لجميع أشكال التصعيد والتحلي بضبط النفس واعتماد الحوار والدبلوماسية سبيلاً لمعالجة الخلافات بما يصون أمن الدول ويحفظ سلامة شعوبها ويحول دون تفاقم الأوضاع في المنطقة.

وتلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيق محمد شياع السوداني، بحثا خلاله التصعيد العسكري الخطير في المنطقة وتداعياته على الأمن والاستقرار فيها، إضافة إلى الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة.

وعبر رئيس وزراء العراق، خلال الاتصال، عن استنكار بلاده الاعتداءات الإيرانية على الأراضي الإماراتية وتضامنها مع دولة الإمارات في كل ما تقوم به للدفاع عن سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها وشعبها.

من جانبه عبّر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره لمحمد شياع السوداني لموقف بلده الداعم لدولة الإمارات.

وتلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اتصالاً هاتفياً من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تناولا خلاله التصعيد العسكري وتطورات الأوضاع في المنطقة وما ينطوي عليه ذلك من تداعيات خطيرة على أمنها واستقرارها.

وأعربت رئيسة المفوضية الأوروبية، خلال الاتصال، عن إدانتها الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الإمارات وعدد من الدول العربية، وما تمثله من انتهاك خطير لسيادة هذه الدول ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة التضامن مع دولة الإمارات في كل ما تقوم به للدفاع عن أرضها وأمنها وسيادتها.

من جانبه شكر صاحب السمو رئيس الدولة أورسولا فون دير لاين لموقفها الداعم للإمارات.

وأكد الجانبان ضرورة وقف التصعيد واللجوء إلى الحوار والوسائل الدبلوماسية لمنع تفاقم الأوضاع وتهديد أمن المنطقة واستقرارها.

وتلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً من رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية، جورجيا ميلوني، بحثا خلاله التطورات الخطيرة في المنطقة في ضوء التصعيد العسكري الذي تشهده ويهدد بانزلاقها نحو وضع خطير من عدم الاستقرار، إضافة إلى الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة.

وعبرت رئيسة الوزراء الإيطالية، خلال الاتصال، عن إدانة بلدها الاعتداءات الإيرانية على الأراضي الإماراتية، مؤكدة أنها تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

من جانبه شكر صاحب السمو رئيس الدولة رئيسة الوزراء الإيطالية لموقف بلدها الداعم لدولة الإمارات.

وشدد الجانبان على أهمية الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها وعدم توسيع الصراع فيها لما ينطوي عليه ذلك من تهديد خطير للسلم والأمن الإقليميين.

وتلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اتصالاً هاتفياً من مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية، فريدريش ميرتس، بحثا خلاله التطورات في المنطقة في ضوء التصعيد العسكري الخطير فيها وتداعياته على الأمن الإقليمي والدولي، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، إضافة إلى الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة.

وأكد المستشار الألماني، خلال الاتصال، موقف ألمانيا الرافض للاعتداءات الإيرانية على الأراضي الإماراتية وتضامنها مع دولة الإمارات في مواجهة هذه الاعتداءات وما تمثله من انتهاك لسيادتها ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

من جانبه، شكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، فريدريش ميرتس لموقف ألمانيا الداعم لدولة الإمارات.

وتلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً من فيكتور أوربان رئيس وزراء المجر بحثا خلاله مستجدات المنطقة والتطورات العسكرية الخطيرة التي تشهدها.

وعبر رئيس الوزراء المجري، خلال الاتصال، عن إدانته الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة، وما تمثله من انتهاك للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن تداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة، فيما شكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان فيكتور أوربان لدعم بلاده دولة الإمارات.

وتلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، محمد شهباز شريف، بحثا خلاله التصعيد العسكري المتواصل الذي تشهده المنطقة وتداعياته الخطيرة على أمنها واستقرارها.

وأكد رئيس الوزراء الباكستاني، خلال الاتصال، موقف بلاده الرافض للاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة، مشيراً إلى أنها تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

من جانبه شكر صاحب السمو رئيس الدولة رئيس وزراء باكستان لموقف بلده الداعم للإمارات.

وشدد الجانبان على أن المنطقة تمر بمنعطف خطير يحتاج إلى الحكمة وتغليب لغة العقل والحوار لمنع مزيد من التصعيد الذي من شأنه أن يعصف بالأمن والاستقرار الإقليميين.

وتلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة، العماد جوزاف عون، تناولا خلاله ما تمر به المنطقة من منعطف خطير في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده وتداعياته على أمنها واستقرارها. وأعرب الرئيس اللبناني، خلال الاتصال، عن إدانة بلده الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة، مؤكداً أنها انتهاك خطير لسيادة هذه الدول وتهديد لأمنها واستقرارها، فضلاً عن انتهاكها لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وتلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية قبرص، نيكوس خريستودوليدس، بحثا خلاله التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته الخطيرة على الاستقرار والسلام فيها. وعبر الرئيس القبرصي، خلال الاتصال، عن إدانة بلاده الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الإمارات وعدد من الدول العربية، مؤكداً أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فيما عبّر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره لنيكوس خريستودوليدس لدعم بلده دولة الإمارات.وتلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية أذربيجان، إلهام علييف، بحثا خلاله التصعيد العسكري في المنطقة وما يمثله من تهديد خطير لأمنها واستقرارها.

وعبر رئيس جمهورية أذربيجان، خلال الاتصال، عن إدانة بلده الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة، وتضامنها مع دولة الإمارات في دفاعها عن أرضها وسيادتها وأمن شعبها، مؤكداً أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فيما عبّر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره للرئيس إلهام علييف على موقف أذربيجان الداعم لدولة الإمارات.

وشدد الجانبان على أن الوضع الخطير والمفصلي الذي تمر به المنطقة يتطلب ضبط النفس والحكمة ووقف التصعيد واللجوء إلى الحوار حفاظاً على الأمن والاستقرار الإقليميين.

